Smutný poslední telefon s kamarádem. Josef Zíma vzpomínal na zesnulého poručíka Láďu (✝91) z 30 případů majora Zemana

Josef Zíma byl kamarád Iva Niederleho. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Ivo Niederle prožil poslední momenty svého života v ústavu pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Josef Zíma byl nejen jeho spolužákem z DAMU, ale později také kolegou v divadle Jana Wericha.

„Dlouho jsem se s ním nemohl zkontaktovat, pak se mi podařilo mu dovolat do ústavu a už jsem slyšel, že to není v pořádku,“ řekl Super.cz princ Radovan z pohádky Princezna se zlatou hvězdou, který o svém kamarádovi mluví jako o skvělém herci, ale i sportovci. Ivo Niederle byl dlouholetým členem fotbalového klubu Amfora.

„Bohužel už mluvil z cesty. Nevím vůbec, jestli věděl, že mluví se mnou. Ptal jsem se ho, co je nového, co dělá. Řekl mi: Jsem v cizině, hrajeme s Amforou fotbal a zítra se vracím,“ vysvětluje zdravotní stav svého zesnulého přítele Zíma.

Myslí si, že jeho nemoc se rapidně zhoršila po smrti herečky Marie Kyselkové, ke které měl velmi blízko. „Strašně se o ni staral, pomáhal jí, vodil ji k doktorovi, nakupoval s ní. Špatně to snášel a o její smrti se dozvěděl pozdě, nebyl ani na pohřbu. Byla to téměř závislost, svým způsobem pro něj byla všechno,“ vysvětluje herec.

První známky nemoci přišly podle Zímy mnohem dříve, než herečka a jeho přítelkyně zemřela.

„On sám tušil, že se něco děje. V tomto věku má každý problémy s pamětí, ale to ještě není nemoc, takže když jsme telefonovali, tak si z toho dělali legraci. Tam už to začínalo a odchod Mařenky Kyselkové to rozjel. Pak už nemohl být doma a musel do ústavu,“ dodává Josef Zíma. Když svého spolužáka nemohl navštívit, snažil se informovat alespoň u personálu ústavu, což se mu nepodařilo, protože není rodinný příslušník.

„Je to smutné, z těch 30 lidí, kteří se mnou byli ve stejném ročníku na DAMU jsme už zůstali asi jen 3,“ přiznává krutou realitu Josef Zíma. ■