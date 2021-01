Letos ji čeká padesátka, ale tělo má pořád jako dvacítka: Manželka Willa Smithe ho ukázala v bikinách

Jada Pinkett Smith Profimedia.cz

2020 byl pro pár turbulentním rokem. Osmadvacetiletý zpěvák August Alsina vyšel s tvrzením, že měl s herečkou vztah během její krize se Smithem, zhruba čtyři roky zpátky. Hvězdný pár se k věci vyjádřil v hereččině talk show Red Table Talk.

Přiznali jak krizi, tak odloučení, Pinkett Smith pak i vztah s Alsinou, o kterém její manžel věděl. Smithovi ovšem krizi překonali a manželství dle vlastních slov upevnili.

Jada a Will jsou svoji od roku 1997 a mají dvě děti. V průběhu let se mnohokrát spekulovalo o problémech nebo nevěrách na jedné či druhé straně. Až do letošního roku ale pár takové spekulace vždy popíral. ■