Proč mě jen nepožádal o ruku dříve, smutní Gwen Stefani, která kvůli pandemii nemůže obléknout svatební šaty

Gwen Stefani a Blake Shelton Profimedia.cz

„Jednu chvíli jsem si říkala, co se to s náma děje, kam to spěje? Jsme spolu dlouho a co bude dál?,“ kladla si otázku Gwen, kterou její nyní už snoubenec požádal o ruku 27. října. „Neměla jsem ani ponětí, že mě chce požádat a nevěděl to nikdo kolem nás. Mám jen tušení, že to Blake řekl mému otci dva týdny předtím,“ svěřila se zpěvačka a dodala, že to bylo celé magické. Country zpěvák ji požádal o ruku na ranči v Oklahomě.

Svatební zvony se ale zatím jen tak nerozezní. „Nemáme žádné svatební plány, protože je pandemie. Říkala jsem si, proč jen se nemohl vyjádřit dříve? Teď v době pandemie žádná svatba nebude,“ smála se Stefani.

Zpěvačka má z prvního manželství s Gavinem Rossdalem tři děti. Blake byl ženatý už dvakrát a vztah s Gwen začal pár měsíců po jeho odloučení od druhé manželky, country zpěvačky Mirandy Lambert.

Gwen se nedávno dozvěděla, že se jejich svatba s Blakem bude moci konat v kostele, jelikož dosáhla anulace svého prvního církevního sňatku přímo ve Vatikánu. Zpěvačka je silně věřící a bylo pro ni důležité, aby ji znovu oddal kněz. ■