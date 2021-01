Režisér Magnusek radikálně zhubl a musel si nechat odstranit převis na břiše: Bylo to jako zip od spacáku

Po razantním úbytku na váze je z Tomáše Magnuska jiný člověk. Foto: Face To Face

Ještě před rokem měl přes 170 kilogramů a během několika měsíců se mu podařilo zhubnout 75 kilo. Radikální proměnu logicky doprovázely i drsné zákroky. Jedním z nich bylo i odstranění kožního převisu břicha, po kterém mu zůstala obrovská jizva s 52 stehy. „Dostal jsem novou energii do života," svěřil se Super.cz režisér.

Na svou jizvu na břiše Magnusek už téměř zapomněl. „Bylo to strašný. Jak řekl Dejdar: Ty jo, ty to máš jak zip od spacáku, to je strašný,“ svěřil se filmař v pořadu Face To Face na Televizi Seznam.

Tomáš Magnusek po operaci kožního převisu trpěl jako zvíře

Super.cz

O svém boji s nadváhou a o hubnutí vydal nedávno s nakladatelem Pavlem Mészárosem knihu Slasti a strasti Tomáše Magnuska, aneb jak jsem zhubl 75 kilo. ■