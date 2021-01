Z toho se vám zatočí hlava! Pokud se opravdu rozvedou, budou si Kim a Kanye dělit majetek za více než 46 miliard

Kim a Kanye jsou opravdu v balíku. Profimedia.cz

Rozvod Kim Kardashian (40) a Kanyeho Westa (43) je podle některých zdrojů na spadnutí . Ačkoliv se k věci ani jeden z páru doposud nevyjádřil, už teď je jasné, že pokud by k němu opravdu mělo dojít, dělili by si Kim a Kanye nemalé jmění.

Majetek hvězdného páru činí přibližně 46 620 200 000 Kč a zahrnuje například nemovitosti v hodnotě 2 119 100 000 Kč, sbírku automobilů za 80 525 800 Kč nebo zvířata v hodnotě 6 357 300 Kč.

Více než 2 miliardy v nemovitostech není úplně malá částka. Hvězdný pár jich vlastní hned několik, včetně okázalého sídla v Hidden Hills v Kalifornii, které si pořídili v roce 2014 za 423 820 000 Kč a stejnou částku investovali do rekonstrukce, jež trvala 4 roky. V roce 2019 si k němu pořídili i menší dům v sousedství za skromných 61 453 900 Kč.

V témže roce si koupili také ranč ve Wyomingu za 296 674 000 Kč, kde je také většina jejich fauny v hodnotě více než 6 miliónů. Kanye se rozšoupnul a pořídil si k ranči navíc druhý, větší za 307 163 545 Kč, jenž se nachází zhruba 160 km od prvního. Nejspíš mu je ale i to málo. V srpnu TMZ vydalo zprávu, že má rapper zájem ještě o třetí ranč v dané oblasti.

A pokračujeme pozoruhodnou sbírkou automobilů v hodnotě 80 525 800 Kč. Mezi nimi je například Lamborghini Aventador, které dala manželovi Kim darem, Lamborghini Gallardo, Aston Martin, Mercedes SLR Stirling Moss, Mercedes SLR McLaren nebo klasické kousky Bentley Continental GTC a Rolls-Royce Ghost, které upřednostňuje Kim.

Kanye je považován za jednoho z nejvýdělečnějších umělců posledních dvou dekád. Profit z jeho muziky a nahrávací společnosti G.O.O.D. činí v přepočtu 1 907 190 000 Kč.

To ovšem není nic proti jeho výdělkům z módního průmyslu. Hodnota rapperovy oděvní značky Yeezy, kterou sám vlastní, činí astronomických 63 573 000 000 Kč, do rapperovy kapsy tak díky ní přibylo do roku 2019 zhruba 26 700 660 000 Kč.

Ale ani Kim na tom není vůbec špatně. Rodinná reality show Držte krok z Kardashianovými, která zajistila rodině slávu, se vysílá od roku 2007 a končí letošní 20. sérií. Kim vynesla každá série příjemných 95 359 500 Kč.

Celkový majetek Kim je odhadován na 19 071 900 000 Kč. V roce 2014 přišla s mobilní aplikací Kim Kardashian: Hollywood, jež jí vynesla 33 905 600 Kč, nemalé výdělky jí ale zajistily i její oděvní a kosmetická značka.

Stahovací prádlo Skims, se kterým přišla na trh v roce 2019, jí vyneslo na 105 955 000 Kč.

Většina jejího jmění ovšem pochází z kosmetické firmy KKW Beauty. Díky té měla v roce 2019 na kontě o 2 119 100 000 Kč víc a dvojnásobek této cifry vydělala prodejem 20 % společnosti firmě Coty, jež koupila i společnost její sestry Kylie Jenner Kylie Cosmetics. ■