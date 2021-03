Ilustrační foto Profimedia.cz

Možná to neprovede každé dítě, ale to nezbedné určitě ano. Jen se podívejte, co dítě provedlo s obřím kbelíkem. Rodiče měli co dělat, aby nezbedu vysvobodili. Žena navíc kárá svého muže, jestli by mohl místo toho, aby vše natáčel, raději pomoci.