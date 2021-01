Lajk z papežova profilu vynesl modelce stovky tisíc sledujících a nové nabídky: Zaujala touhle rajcovní fotkou

Lajk z papežova oficiálního profilu se objevil pod fotkou brazilské modelky. Vatikán žádá vysvětlení. Profimedia.cz

Začali si z lajku okamžitě utahovat a vytvářet nejrůznější vtípky. Nešlo totiž o fotku nevinné školačky, ale pěkně peprný snímek, jakými se to na modelčině Instagramu jen hemží.

Vtípky na její adresu ovšem Natalii vynesly značný počet sledujících. Konkrétně na 600 tisíc. Aktuálně ji tak sleduje 2,7 miliónů lidí, což jí přihrálo i nové pracovní nabídky.

Garibotto je věřící a pravidelně chodí do kostela. Lajk z papežova profilu ji tak nesmírně potěšil. „Aspoň vím, že půjdu do nebe. Mám od něj oficiální požehnání,“ vtipkovala v rozhovoru pro Page Six.

K věci se vyjádřil i Vatikán, který popřel, že by šlo o lajk od papeže. „Můžeme vyloučit, že lajk pochází od papeže. Požádali jsme Instagram o vysvětlení,“ zní vyjádření pro list The Guardian.

„Papež není jako Donald Trump. Netráví dny vysedáváním a tweetováním, takže je jasné, že s tím nemá nic společného. Vše zajišťuje jeho oddělení komunikace, ale kdo ví, jak se tohle stalo,“ doplnil Robert Mickens, redaktor anglického vydání katolického deníku La Croix.

Lajky z papežova oficiálního profilu se objevily i u fotek jiných modelek. Ani pro to zatím neexistuje žádné vysvětlení. Ať už se tedy jedná o zázrak, či omyl, Natalia si tak alespoň naboostovala počet sledujících. ■