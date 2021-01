Nikdy se znovu nevdám, i když jsem občas osamělá, říká vdova po Davidu Bowiem: Takhle žije 5 let po zpěvákově smrti

Iman promluvila o zesnulém manželovi. Profimedia.cz

„Byl to zábavný, vřelý gentleman. Každý o něm říkal, jak byl futuristický, ale ve skutečnosti měl rád jednoduchost. Život s ním byl krásný a obyčejný, ale právě to na něm bylo skvělé. Mohli jsme žít v New Yorku, vyzvednout dceru ze školy, procházet se. Přála bych si, abychom měli víc času,“ zavzpomínala pro únorové číslo.

„Byl mojí opravdovou láskou. Moje dcera se mě jednou zeptala, jestli se ještě někdy provdám, odpověděla jsem, že nikdy. David je tu pořád s námi. Jeho fanoušci jsou všude, jeho muzika je stále populární. V den, kdy zemřel, jsem se šla projít a přes cestu mi přeletěl salašník, ze všech ptáků zrovna tenhle modrý,“ prozradila.

Iman se nedávno přestěhovala z milovaného New Yorku na venkov, kde často chodí na procházky do hor a učí se malovat. „Můj manžel maloval, naše dcera maluje, mě to nikdy ani nenapadlo, ale chtěla jsem to zkusit. Nemusíte v něčem vynikat, abyste se do toho pustili,“ popsala, jak tráví volný čas.

Přiznala ale také, že se občas cítí osamělá. „Někdy se cítím sama, ale díky bohu mi tolik nevadí být jen sama se sebou,“ dodala na závěr. ■