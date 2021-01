Jennifer Lopez odstartovala nový rok v blyštivém overalu s hlubokým výstřihem při vystoupení v New Yorku

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Poslední den v roce si Jennifer Lopez (51) užila na pódiu. Během pořadu Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve na televizi ABC předvedla parádní show na Times Square v New Yorku.

Jednapadesátiletá zpěvačka vystoupila v zářivém outfitu, jehož vrstvení postupně odhazovala až zůstala na pódiu jen v overalu. Ten byl, stejně jako ostatní kousky včetně mikrofonu, vysázen blyštivými kamínky.

Před téměř prázdným hledištěm, kde se nacházeli jen lidé ze štábu, se aspoň skrze televizi ptala diváků: „Jak se cítíte? Už jen 17 minut a rok 2020 bude za námi. Dokázali jsme to.“

Takhle divočila na pódiu

Ve svém projevu během vystoupení se také Jennifer nemohla nezmínit o koronaviru. „Pokud nás tento rok něco naučil, tak je to to, že máme být vděční za to, co máme a vážit si každé chvíle. Ztratili jsme příliš mnoho na to, abychom jeden okamžik považovali za samozřejmost.“

Poté zazpívala píseň, kterou prvně zpívala před 20 lety a nyní ji podle jejích slov potřebujeme více než kdy jindy. Zazněl její hit Waiting for Tonight, který poté pokračoval v upravenou verzi písně Dream On od Aerosmith.

Skladbu, kterou v originále zpívá Steven Tyler, zvládla na výbornou