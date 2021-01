Nejvášnivější pár ze Svatby na první pohled. Jak to teď jiskří mezi Pavlem a Štěpánkou?

Štěpánka a Pavel jsou spolu pořád. Foto: TV Nova

Jediný pár ze show Svatba na první pohled, kterému to vyšlo, jsou Štěpánka a Pavel. U nich se experti nesekli a dali dohromady pár, který si sedl hned od vášnivého svatebního polibku. A jiskří to mezi nimi i po skončení show.

„Pro mě byla hlavním zlomem naše společná návštěva v dětském domově, kde mi Pája ukázal i svou citlivou tvář. A to mě dostalo,“ řekla Super.cz Štěpánka, která se s Pájou neustále směje.

Štěpánka a Pavel: První novomanželský polibek byl hodně vášnivý.

TV Nova

„Já jsem šťastná, hrozně si to užívám, Pája je zlatej, je to takovej můj Shrečík, taková prdelka moje,“ rozněžnila se na procházce se svým milým. „Jsme spolu a funguje to. Zatím spolu ale nebydlíme, vídáme se dvakrát, třikrát týdně,“ dodal Pavel.

Experti tak měli u výběru páru, který se poprvé viděl až před oltářem, šťastnou ruku. Bohužel jim to nevyšlo u Natálky s Františkem, Reného a Petry ani Simony s Radkem, kteří to nezkusili ani po skončení show. ■