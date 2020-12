Marek Ztracený si přenastavil život: Koncertování jsem vyměnil za milování, zpívání za líbání. A co je pro něj štěstí?

Marek Ztracený s partnerkou Marcelou Foto: Instagram M. Ztraceného

Zpěvák Marek Ztracený (35) by sice mohl spílat na současnou situaci, která mu brání koncertovat a setkávat se s fanoušky, místo toho se snaží najít ve všem to dobré. A daří se mu to výborně. „Kdybych měl bilancovat, tak rok 2020 byl vlastně skvělý,“ říká Marek.

Koncerty mu chybí, ale jak sám říká, dočasně si ten svůj život trochu přenastavil a přizpůsobil se.

„Koncertování jsem vyměnil za milování (koncertů jsme měli mít hodně, tak to zabralo dost času), zpívání za líbání a stres jsem vyměnil za les. Neustálé cestování po ucpaných dálnicích a městech jsem vyměnil za ježdění na kole v přírodě a hraní na piano jsem vyměnil za hraní si se synem. A místo hledání, čí je to všechno vina, jsem trávil čas s mojí skvělou rodinou,“ napsal Super.cz zpěvák.

Situaci nechce zlehčovat, letošek nebyl sranda, ale váží si toho, že má zdravou rodinu, skvělou partnerku a syna, který už je mu parťákem. „Možná jsem nenáročný, ale mně tohle ke štěstí stačí,“ svěřil.

Silvestra Marek stráví také v kruhu rodinném. „Zajdeme na oběd k rodičům a projdeme se po zasněžené Šumavě,“ popsal svůj plán. A v noci pak mrkne na záznam svého únorového koncertu v O2 Areně. „Vím, že to zní divně, ale pustím si ho a naleju si k tomu víno. Přece jen je to to nejhezčí, co mi po pracovní stránce rok 2020 přinesl,“ řekl Super.cz.

Marek Ztracený se proslavil v roce 2008 albem a singlem Ztrácíš, dnes patří k našim nejpopulárnějším zpěvákům. V únoru odehrál dva vyprodané koncerty v O2 Areně, na naplánovaná letošní vystoupení prodal skoro 70 tisíc vstupenek. „Možná i proto jsem tak pozitivní, je na co se těšit a já cítím, že už se to blíží,“ věří. ■