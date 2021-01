Mališová si na pandemii pouze nestěžuje: Utužila díky ní vztah s partnerem

S partnerem jí to v době pandemie skvěle klape. Super.cz

„Stále pendluju. Díky lockdownu a zákazům trávím víc času u nás,“ říká modelka, která tráví čas v rodné vísce Otice u Opavy. „Mám tam veškeré zázemí, mám tam všechny a v Praze bych byla sama.“

Jak už to tak bývá, tak všechno zlé je k něčemu dobré. Karolína tedy může být pandemii vděčná za to, že se utužil vztah s jejím partnerem Jakubem.

„Je to super. Díky covidu jsem se uklidnila v časovém shonu. Vztahu to dodalo to, co tomu chybělo. Jsem za to strašně šťastná. Bylo to přirozené a nenucené. Nějakým způsobem jsme si na to zvykli, a když teď má být někdo z nás mimo domov déle, tak vymýšlíme, jak to udělat, abychom se zase viděli,“ říká s nadšením Česká Miss Earth pro rok 2015.

Vztah Karolíny a Jakuba zatím ale nepostoupil na vyšší úroveň a k zasnoubení se zatím neschyluje. „Zatím nic takového v plánu není. Jsme stále mladí, mám před sebou dokončení školy a mám na to stále hodně času,“ říká Karolína. ■