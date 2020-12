Neuvěříte, že už je babička: Blonďatá reportérka Primy se pochlubila dcerami a vnučkou

Reportérka Andrea Ježková s dcerami a vnučkou Foto: Monika Navrátilová

Když jsme v rámci článku o tom, jak se jí podařilo zhubnout, předloni zmínili, že blond reportérka Primy Andrea Ježková bude brzy padesátnicí , zdálo se to mnohým neuvěřitelné. A teď už je z ní babička. Spolu s dospělými dcerami a vnučkou se Ježková nechala fotit do charitativního kalendáře Šťastná hvězda.

"Letos jsem se tam vedle známých tváří jakými byly například Lucie Benešová (46), Andrea Růžičková (36), Světlana Nálepková (60) anebo Richard Krajčo (43) s manželkou Karin vešla i já," řekla Super.cz Andrea, která vypadá spíš jako starší sestra svých dcer.

"Fotily jsme se s dcerami Nikolou a Sandrou, která je maminkou mojí první vnučky Elenky. Je to neuvěřitelné, ale 30. prosince už bude Sandře třicet. Čas neuvěřitelně letí. Na fotce měla být původně i moje máma, které je přes sedmdesát. Ne že by se bála covidu, ale nemohla na focení z venkova přijet, protože by to bez ní nevydržela její čivava Ferda. Do velkoměsta ho prý vzít nemohla, protože nebyl u kadeřníka," vysvětlovala.

Za výtěžek z kalendáře Šťastná hvězda se pořídí invalidní vozík Jendovi, který ve 20 přišel při nešťastné události o obě nohy. Usekl mu je kombajn. ■