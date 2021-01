Nic rozkošnějšího jste neviděli: Film o toulavém psovi s Polívkou, Chýlkovou a Holubovou na premiéru stále čeká

Podívejte se na trailer k filmu Gump. Video: Bioscop

Snímek o výjimečné psí lásce vznikl na základě stejnojmenné knižní předlohy Filipa Rožka, která se s více než 140 000 prodanými výtisky během jednoho roku stala nejprodávanější knihou v České republice a získala i ocenění čtenářů Magnesia Litera. „Projekt Gump ale není jen o filmu nebo o knížce, váže se na něj spousta dalších věcí. Mimo jiné jsme na Říčansku zahájili výstavbu nového psího útulku, který ponese Gumpovo jméno. Dokončen by měl být právě kolem premiéry filmu v kinech,“ řekl Super.cz autor knihy a spoluproducent filmu Filip Rožek.

Změna termínu uvedení do kin ale ovlivnila i výrobu filmu. „Je škoda, že jsme premiéru museli posunout až na jaro. Na druhou stranu jsme získali spoustu času na postprodukci,“ objasnil režisér snímku F. A. Brabec, který jako první přišel s nápadem tuto oblíbenou knihu zfilmovat.

Audioknihu se stejným názvem namluvil Ivan Trojan. Ústřední song snímku Vítr do plachet složil a nazpíval Marek Ztracený. „Když se objevila tahle nabídka, nevěděl jsem, o co se jedná. Pak jsem si ale poslechl audioknihu, a to mě přesvědčilo. Chvíli jsem se smál, chvíli byl dojatý, ten příběh se mnou hýbal, věděl jsem, že tohle se bude skládat samo,“ vysvětlil muzikant, kterému prý složení písničky trvalo dvanáct minut. ■