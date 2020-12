Roztomilé vánoční foto: Markéta Konvičková se pochlubila malou dcerkou u stromečku

Markéta Konvičková Foto: archiv M. Konvičkové

„Náš největší dárek pod stromečkem. Nic víc už si ani nemůžu přát. Je požehnání mít zdravou rodinu. Naše Amálka je akční a v klidu moc nepoleží, takže se nenudíme,“ tetelila se blahem zpěvačka, která má dceru s partnerem, pilotem Reném.

Markéta Konvičková zveřejnila klip k písni AMI, který venovala své dceři.

Svatbu s přítelem ale do porodu nestihli. Ani prý nebyla v plánu. Na prvním místě bylo miminko a pak zařizování bydlení. Oboje už stihli, ale veselka by kvůli koronavirovým opatřením byla beztak komplikovaná. „Svatbu začneme plánovat možná příští rok na jaře,“ svěřila Super.cz Konvičková. A kdoví, jak to nakonec bude… ■