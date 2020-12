10 párů světového šoubyznysu, které v příštím roce přivítají potomka

Tyto hvězdné páry se mají v příštím roce na co těšit. Foto: Super.cz/Profimedia

Rok 2020 byl sice jako na houpačce, ale o novorozence ve světovém šoubyznysu nebyla nouze. A vypadá to, že to v příštím roce nebude jinak. V galerii níže si prohlédněte, které hvězdné páry se těší na přírůstek do rodiny.