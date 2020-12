O Vánocích krásná misska vždy nějaké to kilo přibere. O to žádanější je ale prý při focení prádla

Jak Kateřina Kasanová stráví Vánoce? Super.cz

Bývalá královna krásy se už nemohla dočkat, že stráví svátky s rodinou v rodných Semilech. I když tedy platí přísnější opatření proti šíření koronaviru, modelka se s nejbližší rodinou setkávat bude. „Maminka a tatínek by to nechtěli, abych od nich měla distanc a neviděli mě na svátky. Tak to ale máme asi všichni,“ řekla Super.cz Katka.

Doma čekají na Kasanovou příjemné pracovní povinnosti. Její doménou je zdobení perníčků. „To je moje činnost. Nikdo to neumí hůř,“ smála se Kateřina a dále dodala: „Maminka mě sice chválí, jak mi to jde, ale já jsem přesvědčená, že to říká jen proto, že to sama nerada dělá.“

Modelka by se měla hlídat a při zdobení perníčky příliš nepojídat. I když prý Katka vždy o svátcích přibere, tak to nemusí znamenat, že je to úplně špatně. „Po Vánocích jsem vždycky o pár kilo těžší. Agentura mě hlídá. Jelikož fotím hodně spodní prádlo, tak zase ale tolik nevadí, že jsem v některých oblastech plnější,“ culí se Kateřina Kasanová. ■