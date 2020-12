Mohutná zpěvačka hlásá názory o sebelásce a odborníci se zlobí, že propaguje morbidní obezitu

Lizzo Profimedia.cz

Naposledy se ukázala jen v kalhotkách po krátké detoxikační kúře, o které se více rozepsala, aby předešla nařčení, že to dělá kvůli zhubnutí.

„Detoxikovala jsem svoje tělo a jsem pořád tlustá. Miluju svoje tělo a jsem stále tlustá. Jsem krásná a stále tlustá. Tyhle věci nefungují jen každá zvlášť. Pro lidi, kteří ke mně vzhlížejí, prosím nehladovte. Já sama jsem se nesnažila hladovět. Jedla jsem hodně zeleniny, pila vodu, jedla ovoce a proteiny a byla hodně na sluníčku. Nemusíte to dělat proto, abyste byli krásní a zdraví. Tohle byl čistě můj recept, každý si v životě dělejte věci po svém. Pamatujte si, navzdory všemu, co kdokoli řekne, nebo udělá, dělejte si se svým tělem, co sami chcete.“

Pro své tvary už se Lizzo několikrát dostala do sporu s odborníky na výživu, kterým se nelíbí, že propaguje morbidní obezitu. Jednou z odpůrkyní jejího oslavování velkých těl je i fitness trenérka Jillian Michaels, která se vyjádřila, že bychom měli oslavovat její hudbu, a ne její tělo. „Neopěvujme morbidní obezitu,“ napsala tehdy Jillian.

Vzhledem k tomu, jaká diskuze se poté kolem jejího vyjádření strhla, upřesnila své vyjádření prohlášením na Instagramu: „Opakuji to stále dokola, všichni jsme krásní, zasloužíme si to nejlepší a máme svou cenu. Také silně cítím, že milujeme sebe samotné dostatečně, abychom si uvědomili, jaké zdravotní důsledky má obezita pro naše tělo. Nemoci srdce, diabetes, rakovina, a to je jen pár z nich. Nikomu bych nic z toho nepřála a doufám, že všichni upřednostníme zdraví, protože milujeme sami sebe i naše těla.“ ■