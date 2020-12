Takto reagovala Hejdová na dotaz o pohlaví miminka: Prozradila mimo jiné, jak s manželem vybírali jméno

Kdo vybíral pro miminko jméno? Super.cz

„Nechali jsme si to prozradit, informace znají i naši rodiče, jinak to ale neprozradíme. Myslím si, že je to poslední tajemství, které si střežíme. Možná ještě vyměknu, protože termín máme až začátkem dubna, ale zatím to víme jen my,“ krčí rameny moderátorka.

V dnešní době si páry oblíbily oznamovat pohlaví miminka pomocí konfet, balonků, krájením do dortu s růžovou, či modrou polevou. Ptali jsme se Zorky, jestli je to i jejich případ. „Toto byl právě důvod, proč si informaci o pohlaví miminka necháme pro sebe. Chtěla jsem to totiž oznámit jinak a nepřišla jsem na to jak, tak si to asi necháme pro sebe,“ smála se Zorka.

O jménu se ale Zorka rozpovídala. „Jsem zastánkyně netradičních jmen, koneckonců já sama nemám úplně obvyklé jméno. Míra se chtěl ubrat klasičtější cestou. Nakonec jsme vybrali a je to zlatá střední cesta. Není to žádná exotika, ale zároveň se s tím jménem často nesetkávám,“ uvedla Zorka Hejdová. ■