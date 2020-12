Vejce? Salám? Hrášek? Čtěte, jak na bramborový salát podle šéfkuchařů Kašpárka, Forejta a Punčocháře

Úspěšní čeští šéfkuchaři se podělili o své tipy na bramborový salát. Michaela Feuereislová

RADEK KAŠPÁREK



„Já dělám o Vánocích klasický bramborový salát. Na našem štědrovečerním stole se objevují dva druhy. Jeden, který mám rád já a ve kterém je kořenová zelenina, hrášek a smažená cibulka. A pro dcery a manželku pak ještě připravuji jednoduchý bez kořenové zeleniny, hrášku a cibulky,“ řekl Super.cz michelinský šéfkuchař Kašpárek.

„Já potřebuji na Vánoce klasický bramborový salát. Mám rád prostě tradiční štědrovečerní večeři se vším, co k tomu patří. Smažený kapr s bramborovým salátem a nesmí chybět ani rybí polévka. I přesto, že velice rád experimentuji a doufám, že to je na kuchyni Fieldu (pražská michelinská restaurace - pozn.) znát, tak u bramborového salátu se držím tradičního receptu. Vím, že v českých domácnostech je spousta obměn, ať je to třeba jablíčko nebo dýně, ale já se držím toho svého,“ dodal.

Recept na bramborový salát podle Radka Kašpárka

Hlavní ingredience: brambory, mrkev, celer, hrášek, kyselá okurka, vajíčka.

Na dochucení: sůl, pepř, majonéza, hořčice, nálev z okurek, který si svařím, aby to mělo výraznější chuť, a trocha worcesteru.

PŘEMEK FOREJT

„Každá rodina má svůj tajný recept a myslím si, že není surovina, která by tam nepatřila. Někdo přidává salám nebo kořenovou zeleninu. Já osobně mám rád ten od svojí maminky s majonézou. I na našem štědrovečerním stole se objevují saláty dva. Jeden ve stylu vídeňského a druhý klasický s majonézou,“ řekl Super.cz majitel olomoucké restaurace Entrée.

JAN PUNČOCHÁŘ



„Je potřeba připomenout jednu základní věc, že bramborový salát s majonézou je vlastně trochu nesmyslný salát. Saláty s majonézou jsou zvláštní rarita, typická pro Česko. Salát sám o sobě má být lehký, zeleninový, s kvalitním olivovým olejem, citronem či octem a má sloužit jako příloha nebo lehké jídlo sám o sobě,“ upozorňuje předně Punčochář. Ale to před Vánoci nechme stranou.

„Já dělám klasický bramborový salát, kde není hrášek ani salám. Pro mě je základem domácí majonéza, ta dokáže salát opravdu povznést. Dále kořenová zelenina, hladkolistá petržel, brambory, vajíčka a kyselá okurka. Ještě připravujeme odlehčenou variantu, která je bez majonézy a hodí se skvěle k rybě. Do té se dávají samozřejmě brambory, kořenová zelenina, ančovičky a kapary, emulze z hořčice a olivového oleje, hladkolistá petržel, citronová šťáva a citronová kůra. Ten je skvělý,“ radí majitel pražské restaurace U Matěje.

Na štědrovečerní tabuli se u Punčochářů objeví také variace na houbového kubu. Do té šéfkuchař přidává mušle svatého Jakuba, krevety, slávky a langustýnky. A nesmí chybět ani klasická rybí polévka. ■