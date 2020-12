Když vydržíš nejíst, budou i zuby. Tatínek ze slavné vánoční reklamy vzpomíná na malou kolegyni i trik s prasátkem

Sandra Flemrová a Josef Polášek ve slavné vánoční reklamě z roku 2003 Foto: Super.cz/ Kofola

Jen málokoho minula vánoční reklama, v níž se tatínek s holčičkou vydávají do remízku uříznout stromeček a táta dceru cestou motivuje, že když vydrží do večera nejíst, uvidí zlaté prasátko. „Nene, já nemusím, já už ho vidím,“ říká tehdy pětiletá Sandra Flemrová Josefu Poláškovi.

Reklama na Kofolu byla poprvé odvysílaná v roce 2003 a stále slaví obrovský divácký úspěch. Polášek za ni letos dokonce získal cenu Zlatá pecka pro nejlepšího herce v reklamě. „Když někdo ocení to, co dělám, mám z toho radost. Uznání ale patří i režiséru Martinu Krejčímu,“ řekl. Na natáčení pro Super.cz krátce zavzpomínal.

Místo sněhu celulóza

„V době, kdy se točilo, ještě nebyl sníh. Byl sychravý podzim, a už když jsme přijížděli na plac, z dálky byl vidět uprostřed blátivého pole nasvícený zasněžený remízek na kopečku. Připadal jsem si jako v pohádce O dvanácti měsíčkách. Nastříkaná celulóza byla tak podobná reálnému sněhu, že se to dalo rozeznat jen při pohledu zblízka,“ vzpomínal Polášek.

Natáčení s dětmi bývá náročné, malá Sandra to prý ale zvládla skvěle. „Sandra byla úžasná. Jako každé dítě se radovala ze všeho kolem. A také jako každé dítě se rychle unavila. Natáčení pro ni bylo dlouhé. Maminka nemohla být úplně po ruce, aby se holčička nerozptylovala. Dnes musím říct, že na svůj věk to zvládla úžasně a neuvěřitelně statečně,“ chválil Polášek.

Divočák byl dodán později

A jak to bylo s divočákem poté, co holčička vyřkla dnes už legendární hlášku? „To prasátko za námi ve skutečnosti neběželo, to se do obrazu dostalo až po nás,“ objasnil.

Se svou „reklamní“ dcerou se setkal ještě jednou, rok po natáčení kvůli focení do časopisu. „Od té doby jsme se neviděli a vůbec nevím, co dělá a jak se má. Rád bych se s ní potkal a zeptal se jí na to. Dnes je dospělá slečna, a asi bych ji nepoznal,“ dodal Josef Polášek, jehož televizní diváci mohou aktuálně vídat například v seriálu Slunečná. ■