8 hereček, které loni předvedly své figury v plavkách: Nestárnoucí Brožová a napěchovaný dekolt Boudové a Bendové

Herečkám to v plavkách sekne! Foto: Super.cz/archiv P. Pagáčové, K.Brožové a Instagram A. Bendové

Mezi ně patří nestárnoucí Kateřina Brožová (52), která se začátkem ledna slunila na Maledivách a její příznivci nestačili žasnout, jakou má po padesátce perfektní figuru. Stejně tak obdivují krásné křivky dvojnásobné maminky Alice Bendové (47), kterou především muži opěvují pro její bujné vnady. Začátkem roku si ještě herečka užívala s rodinou své letní sídlo na Tenerife, ale se zhoršující se situací v Česku už se na milovanou pláž nevrátila. Prázdniny trávila především doma u bazénu.

Bazén si užívala i Patricie Pagáčová (32), která dříve bojovala s váhou, ale jak ukazuje na svých sociálních sítích, těmto časům odzvonilo a bývalá hvězda Ulice je ve své nejlepší formě. V září stihla načerpat vitamín D v Chorvatsku, kam vyrazila s manželem Tiborem a čtyřnohými mazlíčky fenkou Jackie a pejskem Čolkem.

Vycestovat se letos podařilo i čerstvě zasnoubené nastávající mamince Nikol Štíbrové (34). V lednu odletěla s Martinou Pártlovou (41) a Veronikou Arichtevou (34) na dámskou jízdu do Dubaje, poté vyrazila se svým nastávajícím mužem Petrem na romantický výlet do Portugalska a v srpnu odletěli všichni tři se synem Mathiasem do hereččiny milované Itálie.

Podívejte se v galerii na další herečky, které letos ukázaly své křivky v bikinách. ■