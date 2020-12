Na začátku těhotenství prožívala Hejdová krušné stavy. Proč si nedala pohov od práce?

Zorku trápily ranní nevolnosti. Super.cz

„Většina žen, která tím prošla, ví, co to jsou nevolnosti a únava. Byly dny, kdy jsem přišla z práce a šla jsem v šest nebo sedm hodin spát. To už mám za sebou a cítím se moc fajn,“ zavzpomínala na začátek těhotenství v rozhovoru pro Super.cz Zorka.

Moderátorka neuvažovala o tom, že by se vzdala práce v rádiu a moderování společenských akcí. „Těhotenství je pro mě prioritou. Na druhou stranu to, že mi ale nebylo úplně dobře, měla jsem žaludek na vodě, pro mě nebyl důvod k tomu odpískat práci,“ vysvětluje Zorka a jedním dechem dodává: „Čím déle budu v rádiu, tím budu radši. Práce mi dodává energii, cítím se tam fajn. Až ucítím, že se necítím fajn, tak přestanu.“

Hejdové se zatím nákaza nemoci covid-19 vyhýbá a snaží se být s ohledem na svůj požehnaný stav maximálně opatrná, zatím neuvažovala o tom, že by třeba napodobila kolegu Leoše Mareše, jenž vysílal z exotické dovolené.

„Maledivy jsem mu záviděla. Zatím ale nic takového nehrozí. V rádiu potkávám stále stejné kolegy, ve studiu je nás všeho všudy pět, tak jsem necítila potřebu něco měnit. Je ale pravda, že tato doba nám dává nové možnosti, a je skvělé, že můžeme vysílat klidně z druhé strany planety,“ usmívá se Zorka Hejdová. ■