Táta v sukni, Matilda a další: Takhle dnes vypadá jedna z největších dětských hvězd 90. let

Mara Wilson jako Matilda v rodinné komedii z 90. let Profimedia.cz

Mara Wilson (33) proslula jako roztomilá dívenka z rodinných filmů 90. let. Znát ji můžete například z komedií Táta v sukni, Zázrak v New Yorku, nejvíc ovšem proslula rolí Matildy ve stejnojmenném filmu z roku 1996. Herečka se nyní objevila ve virtuálním rozhovoru pro Today Extra, kde zavzpomínala na své velké role.

Uvedla, že pro ni v dětství bylo nejtěžší přijmout filmovou kritiku. „Bolí to, když slyšíte dospělé, jak vás kritizují. Připadalo mi to nespravedlivé a byl na mě vyvíjen velký tlak. Připadala jsem si, jako bych byla z jiného světa,“ přiznala.

V průběhu natáčení Matildy bojovala hereččina maminka Suzie s rakovinou. Krátce po skončení produkce bohužel zemřela a Mary se nepřímo ujala rodina herce Dannyho DeVita.

„Byli mi druhou rodinou, mohla jsem k nim přijít, kdykoliv jsem chtěla. Brali mě do kina, hrála jsem si s jejich dětmi a přespávala u nich,“ řekla o Dannym a jeho manželce Rhee.

Mara si v roce 2000 po dokončení filmu Thomas and the Magic Railroad dopřála hereckou pauzu. O čtyři roky později se k hraní vrátila a několik let účinkovala v seriálech Broad City a BoJack Horseman. ■