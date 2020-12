Bohuš Matuš a jeho přítelkyně Lucka pojmenovali dceru po Natálce Grossové. Tohle mu zpěvačka vzkázala

Dcera Bohuše Matuše Natálie Foto: archiv B. Matuše

A co na to Natálie Grossová (18)? "Vůbec jsem to netušila, ale těší mě to. Je moc hezký, že podle vás někdo pojmenuje své dítě," řekla Super.cz osmnáctiletá zpěvačka.

"S Bohouškem se známe dlouho z muzikálů. Je krásný, že se stal otcem. Přeji celé jeho rodině krásné Vánoce. Ten nejhezčí dárek už si dali. A malé Natálce, ať krásně roste a je hlavně zdravá. Zdraví je nejdůležitější," dodala. ■