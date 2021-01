Docházejí peníze: Koronakrize dolehla i na hvězdného operního a muzikálového zpěváka

Radim Schwab Super.cz

Zpěvák Radim Schwab je stejně jako většina jeho kolegů bez práce. Volno využil k tomu, aby si udělal radosti, na které během divadelní sezóny běžně nemá čas. "Je to pro nás i finančně hodně náročná doba, vše je zavřené, ale zase to je ideální doba natočit cédéčko," řekl Super.cz Schwab.

Co se koncertování týče, zazpíval si v polovině prosince alespoň online. Jinak zatím čeká jako ostatní. "Na jaře, když zavřeli divadla, jsem měl po premiéře jednoho projektu, nazkoušel jsem Dona Giovanniho. Chvíle volna se najednou hodila. Ale teď už nastává situace, že pokud to bude trvat dál, bude to nelehké," říká.

Řada jeho kolegů musela jít do práce. Dělají na stavbách, pro kurýrní služby, ve skladech... "Můj obor je obrovský. Je tam i činohra, natáčení, to jsou věci, které můžu dělat. Když přijde nabídka, můžu točit. Nic jiného se zatím nechystám dělat," dodal Schwab v nahrávacím studiu Zdeňka Hrubého (49), kde jeho nová deska vzniká. ■