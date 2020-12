Další covidové miminko na cestě: Muzikálová zpěvačka a bývalá herečka Ordinace je těhotná

Veronika Zelníčková čeká miminko Super.cz

„Byli jsme s manželem doma, nevěděli, kdy se vrátíme do práce a stalo se,“ řekla Super.cz se smíchem Veronika. „Bylo to plánované. Jen jsme nečekali, že to vyjde hned,“ byla překvapená herečka a zpěvačka. „Je to dokonalý. Máme domeček, vzali jsme se a čekáme miminko,“ usmívá se.

Přibrala už osm kilogramů. „Cítím se až moc dobře. Mám třeba dvacet minut žaludek na vodě denně, to je tak všechno. První tři měsíce jsem přibrala už šest kilo, nahoře mám asi osm. Boky se zvětšují, není to nic hezkého,“ svěřila se smíchem Veronika.

Zatím netuší, zda to bude holčička nebo chlapeček. „Určitě si to ale necháme říct. Tomáš by chtěl spíš kluka. Já si říkám, že holka by ale taky byla dobrá. Jména jsme měli vyřešený hned. On vybírá kluka, já holčičku. Uvidíme, těšíme se,“ dodala. ■