Jsou Vánoce, ty vole: Bára Basiková natočila nový klip, ale jinak o práci nezavadí. Pomáhala u seniorů, teď chce do kojeňáku

Hrací skříň Praha & Bára Basiková - Jsou Vánoce, ty vole (oficiální videoklip 2020)

V klipu ji můžeme vidět v tmavé paruce, vypadá jako za starých časů. "Ale blondýna už nejsem, mám teď hnědé vlasy, chtělo to po letech změnu. Vlastně je to takový návrat ke kořenům, protože se blíží mojí přirozené barvě, i když u kořínků už samozřejmě dávno šedivím," smála se.

Jinak jí ale do smíchu zas tak moc není. "Od Tváře jsem měla jen dvě akce, kde jsem vystupovala. Sháním si práci, protože jsem pesimista a nemyslím si, že příští rok bude lepší. Snad až budeme většina lidí naočkovaná, všechno se vrátí do normálu a jednou na tuhle dobu budeme vzpomínat stejně jako na povodně nebo uhelné prázdniny," míní.

Letos Bára pracovala v domově pro seniory, příští rok by to chtěla zkusit v kojeneckém ústavu. "Budu ráda, když mě vezmou. Klidně budu vytírat podlahy a přebalovat děti. Beru si k srdci slova soudruha Duška, že se mají umělci přeškolit a jít do dolů, továren a na pole. Taky potřebuju platit složenky, nikdo mi nic zadarmo nedá. Práce se nebojím, i když bych samozřejmě radši stála na jevišti, ale musím se k situaci postavit čelem," svěřila Super.cz.

Těší se aspoň na nadcházející svátky, kdy bude spolu s celou rodinou. "Budeme s Theodorem, dcerami a poprvé i s jejich partnery. Holky si vybraly tentokrát dobře, žádné nedospělé joudy, ale pořádné chlapy. Ale vdané ještě nejsou. Rozdělili jsme si všichni úkoly, kdo bude vařit nebo péct. Já mám na starosti vánoční stromeček, který půjdeme s Theodorem koupit," prozradila. ■