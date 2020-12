Představitel (81) Gandalfa z Pána prstenů se nechal očkovat proti covidu-19: Popsal, jak se cítí

Sir Ian McKellen je mezi prvními Brity očkovanými proti koronaviru. Profimedia.cz

Začátkem měsíce dostala britská národní zdravotní služba (NHS) k dispozici vakcínu proti koronaviru a Sir Ian McKellen (81) je nyní mezi prvními očkovanými, neboť patří do skupiny s právem přednosti pro vakcínu. Tu v Británii tvoří senioři nad 80 let, zdravotníci a pečovatelé.

Připojil se tak k dalším hvězdám, jako jsou Prue Leith, Lionel Blair nebo Michael Whitehall, kteří už ji dostali. „Je to výjimečný den, jsem v euforii,“ nechal se slyšet představitel Gandalfa bezprostředně po vakcinaci.

„Každý, kdo žije tak dlouho jako já, je tu jenom díky vakcínám. Starší generace to využijí na 100 % a mělo by to tak být. Neděláte to jenom pro sebe, ale i pro vaše blízké a pro celou společnost,“ dodal.

„Samozřejmě je to bezbolestné. Příjemným bonusem je, že můžete poznat zdravotníky a poděkovat jim za jejich práci osobně. Bez váhání to doporučuji všem. Mám velké štěstí, že jsem byl očkován,“ dodal na závěr. ■