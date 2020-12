Takhle tráví Lucie Vondráčková čas, když u sebe nemá syny: Nový klip a další krasavec po jejím boku

Lucie Vondráčková natáčela videoklip s dalším krasavcem.

Lucie Vondráčková (40) natáčela další videoklip. Kolikátý to letos byl, už ani sama nedokáže spočítat. "Je pravda, že na desce Růže je hodně písniček, asi osmnáct, takže se to sešlo dohromady," krčila rameny. Po boku jí v klipu stojí další fešák, tentokrát natáčela s Mužem roku 2017 Matyášem Hložkem (26). "Ráno před natáčením jsem ho viděla poprvé, je milý," řekla Super.cz.

Lucka točila klip na písničku Dej si cíl, který jí otextovala maminka Hana Sorrosová. "Je to taková hodně motivační věc pro ženy. Když se musíte po mateřské vrátit do práce, není to jednoduché. Když máte problémy se šéfem, není to jednoduché. Vždycky to odnese ta žena. A moje postava pracuje v baru, studuje a do toho trénuje běhání. Setkává se s různými lidi, kteří ji od toho odrazují nebo si myslí, že se dostanou ke svému cíli zkratkami. Já měla vždycky pocit, že aby člověk něčeho dosáhl, musí pracovat a makat, a o tomhle ta písnička je," odvyprávěla nám i děj videa.

Jde tedy vlastně o takové podobenství. "Vždycky jsou ty písničky, které člověk zpívá, trochu i o něm, o tom, co zažil, a já nejsem výjimka. Vždycky se mě to týká osobně," svěřila. Zeptali jsme se právě na zmíněný návrat z mateřské, což vlastně pro Lucku byl pobyt v Kanadě, kde žila s manželem Tomášem Plekance a jejich syny.

"Byla jsem prostě sedm let s dětmi. On v tom není moc rozdíl, protože když jsem s dětmi, tak jsem s dětmi. Neumím to moc dělit na práci a děti. Jsem taková máma kvočna. Ale když je zrovna nemám, snažím se to naplnit prací, kterou znám z toho života před," vysvětlila. "Když člověka práce baví a má chuť pracovat, nemůže to najednou škrtnout ze svého života. To nejde," míní.

V rozhovoru jsme zmínili i bývalého Muže roku Matyáše Hložka. Zpěvačka si prostě na spolupráci umí vybrat opravdu hezké chlapy. "Za to může paní produkční, která má vždycky typ na hezké kluky. Já se s Matyášem poprvé viděla tady, ale je moc milej a spolupráce je fajn," svěřila s tím, že Maty si v klipu zahrál přítele hlavní hrdinky, který je hezký, mladý a švorc. ■