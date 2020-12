Brankář fotbalové Slavie chodí s dcerou svého šéfa. Zamiloval se do krásné modelky Jany Tvrdíkové!

Jana Tvrdíková Michaela Feuereislová

Devatenáctiletá Jana Tvrdíková vyhrála české i světové finále nejprestižnější světové soutěže modelek Elite Model Look.

Táta ji prý v profesi podporuje a schváleného má i o sedm let staršího přítele. Tvrdíková už se společnou fotkou se slávistickým gólmanem pochlubila na sociální síti. A přidala zaláskované srdíčko.

Oba mají nejen lásku k fotbalové Slavii, ale i ke sportu jako takovému, Tvrdíková na sobě jako modelka tvrdě maká.

„Posilovna a běh, to je hlavní. Bez sportu by to u mě nefungovalo. Hlídám se v jídle. Dám si čokoládu, kousek, ale není to tak, že bych snědla dort na posezení,“ popisovala svůj dril pro Super.cz Tvrdíková, jež pracuje hlavně v zahraničí, protože je pro české značky příliš drahá.

„Pro mě byla největší úspěch ve světě přehlídka Chanel, to je takový vrchol. Vždycky se najde něco víc, pro mě je třeba meta fotit pro Vogue, toho bych chtěla dosáhnout,“ nechala se slyšet. Tak snad ji bude Ondřej Kolář plně podporovat! ■