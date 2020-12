Moje holky milovaný: Jitka Schneiderová se pochlubila půvabnou maminkou a dcerou

Dcera Jitky Schneiderové s babičkou Foto: archiv J. Schneiderové

Sympatická herečka se pochlubila snímkem své dcery s babičkou, ze kterého je patrné, po kom zdědila své půvaby. „Naše babička skoro po roce přijela za námi do Prahy,“ neskrývala nadšení Schneiderová, jež s maminkou nezapře podobu.

Z její dcery Sofie Anny (14), kterou má s hercem Davidem Švehlíkem, už roste pěkná slečna. „Blížíme se do toho věku, kdy už nebude s maminkou a rodinou trávit čas,” říkala Super.cz nedávno Schneiderová.

Zatím to ale vypadá, že na rodinu si najde čas vždycky. A to i v období dospívání. S babičkou jí to na fotce náramně sluší! ■