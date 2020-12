Největší vánoční kýč: Zpěvák Jan Bendig doma postavil i polystyrenový krb pro Santu

Jan Bendig se pochlubil vánoční výzdobou Super.cz

Zpěvák Jan Bendig (26) má Vánoce hodně rád a už na začátku prosince začal s výzdobou domova. Na adventním věnci byly zapálené teprve dvě svíčky, ale celý dům připomínal kýčovité záběry z amerických filmů. "Baví mě, že si to ozdobím mnohem dřív, než by se mělo, protože tu atmosféru mám prostě rád," řekl Super.cz.

Letos přiložil ruku k dílu nejen výzdobou, ale dokonce postavil v obývacím pokoji krb pro Santu. "Objednal jsem si pár polystyrenů, hledal jsem návod na internetu a dal jsem to do kupy. Trvalo to dva dny, protože každou cihličku jsem barvil stříbrným lakem, až se mi z toho začala motat hlava. Musel jsem to dávat každou chvíli ven," prozradil.

"Zatím je hotový obývák, ale ve vánočním stylu bude celý barák. Chystám se ještě na pokoje, na ložnici, na celou chodbu," vysvětloval. Někomu by výzdoba přišla dost vánočně kýčovitá už teď, Honza to ale cítí jinak. "Bude toho mnohem víc. Určitě potřebuji ještě soba," doplnil zpěvák, který ale hlavní vánoční svátky nestráví doma, ale pojede k rodičům. ■