Holé nohy a lodičky na vysokém podpatku: Victoria Beckham se nevzdává svého stylu ani v chladném počasí

Victoria Beckham Profimedia.cz

Chladné počasí je i v Londýně, ale to nezastaví ani takovou módní ikonu, jako je Victoria Beckham (46), od toho, aby vyrazila do ulic naboso.

Návrhářka vyrazila do svého obchodu v centru města v červených šatech ze své vlastní kolekce, které vyjdou v přepočtu na 43 tisíc, a zářivě růžových lodičkách, které měla i přes chladné počasí na holé noze. Nejspíš udělala jen těch pár kroků z auta do obchodu, protože jinak by v takovém outfitu drobná Posh Spice zaručeně promrzla.

Victorii zachytili fotografové jak při příchodu, tak i odchodu. Jediné, co Victoria za celý den v práci změnila bylo povinné zakrytí úst. Večer už totiž z obchodu vycházela s rouškou na obličeji.

Beckham nedávno zmínila, jak si zpříjemňuje sváteční čas s dcerou: „Moje sváteční mantra je hlavně o tom být sama k sobě laskavá. To je pro mě třeba spa den s Harper. Dopřát si rozmazlující vanu, mít kolem sebe krásné svíčky a na obličej nanést pečující a zklidňující masku. Harper tohle také miluje.“ ■