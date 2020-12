Karel Janeček nechal nahlédnout do svého luxusního obydlí: Tady s rodinou žije

Karel Janeček na týden vyměnil život v blahobytu za ubytovnu. Video: FTV Prima

„Nejprve jsem si říkal, že týden je moc dlouhá doba, že to nemůžu dát, ale pak to ve mně začalo hlodat. Uvědomil jsem si, že tím můžu něco sdělit, bral jsem to jako osobní zodpovědnost, i když jsem tušil, že budu muset dělat bůhvíco, a možná ne všechno mě bude bavit. Byla to výzva,“ řekl.

Za vděk musel vzít ubytovnou a celý týden si musel vystačit s částkou odpovídající životnímu minimu.

„Já jsem si tu stanovenou částku navýšil o pět korun na 555 korun, to si myslím, že mě zachránilo,“ směje se při vzpomínce na skromný týden, v němž se dle svých slov vrátil do studentských let, kdy si jako většina mladých musel hlídat výdaje.

„Rozhodně to byl můj asi nejlevnější týden, co si pamatuju,“ přiznal miliardář, který v kontrastu se životem dobrovolníka nechal nahlédnout i do svého skutečného života, krásného bydlení nebo luxusního vozového parku, v němž nechybí například Ferrari.

Z domu ho vyprovázela partnerka Lilia a dcerka Isabelka. Jak na jeho proměnu reagovaly, se podívejte ve videu.

Teprve na konci týdne Janeček odhalil svou pravou identitu a lidem, jimž pomáhal, věnoval statisíce korun. ■