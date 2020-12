15 let byl jeho druhým tátou Petr Rychlý: Po konci Ordinace přijde o příjem i seriálový Jakub Mázl

Ladislav Ondřej hrál 15 let roli Jakuba Mázla v Ordinaci v růžové zahradě . Super.cz

Roli syna Čestmíra Mázla mu už nikdo neodpáře. "Hrál jsem Jakuba Mázla v Ordinaci patnáct let. Od čtrnácti do devětadvaceti. Takže jsem tam vlastně dospíval a Petr Rychlý (55) se stal takovým mým druhým tátou," řekl Super.cz herec Ladislav Ondřej.

"Stejně jako moje postava jsem prošel pochopitelně určitým vývojem, dostudoval jsem školu, měl i další pracovní nabídky, začal se věnovat i divadelnímu herectví, vystřídal jsem pár přítelkyň. Ale děti jsem na rozdíl od Jakuba nepočal a ani jsem se neoženil, jsem spíš svobodomyslnější typ," vypočítal Láďa.

Po seriálové rodině se mu bude samozřejmě stýskat, když má Ordinace příští rok skončit. "Doufám, že se budeme potkávat na jiných projektech. A s Petrem Rychlým jsme za tu dobu už opravdu jako otec a syn, a tak se snad budeme vídat i mimo. Já se na něj určitě přijdu podívat do divadla, a snad i on na mě a budeme mezi sebou udržovat kontakt," věří.

Jak bude vycházet s penězi, když přijde o stálý zdroj příjmu z natáčení seriálu, ještě netuší. Momentálně jinou práci nemá, jelikož divadlo hrát nemůže.

"Celý obor herectví je na tom v současné době špatně a myslím si, že to potrvá i v roce 2021. Naštěstí nemám žádnou hypotéku, radši jsem utrácel za cestování. A ty peníze, které jsem měl na cesty našetřené, padly už během minulého nouzového stavu. Zatím si nic mimo branži nehledám, ale práce se neštítím, tak to do budoucna nevylučuji," uzavřel. ■