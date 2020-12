8 sexy fotek Dary Rolins (48) v plavkách. Takto se letos slunila v době pandemie

Dara Rolins a její plavkové variace Foto: Super.cz/Instagram D. Rolins

„Věřím, že to nakonec dobře dopadne. Hranice s Bali by měly být otevřené od prosince. Já se modlím, aby to tak dopadlo a mohli jsme odletět v lednu,“ řekla Super.cz zpěvačka.

V létě pak Dara chytala bronz na Ibize. V pondělí oslavila oblíbená zpěvačka 48. narozeniny, ale určitě byste do ní neřekli, že se blíží do klubu padesátnic. Pořád se udržuje ve formě, což je vidět na její sexy postavě v plavkách. Postavu ale rozhodně nemá zadarmo.

"Rozhodně nejím mouku, a to ani špagety, vůbec žádné dezerty, maximálně zmrzlinu nebo hořkou čokoládu. Jím ovoce, zeleninu, ryby, saláty, polévky a tím končím," prozradila Super.cz Dara, která navíc pravidelně cvičí jógu, což je na její postavě znát. Na její letošní fotky v plavkách se podívejte v galerii. ■