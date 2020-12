Že by dárek od Vémoly? Lela Ceterová vystavila silikony v sexy modelu a ukázala 300 růží!

Lela Ceterová Foto: archiv L. Ceterové

Lela Ceterová se po rozchodu s Karlosem Terminátorem Vémolou (35) odstěhovala zpět na rodné Slovensko do Bratislavy. Chvíli to vypadalo, že se s otcem dcery Lili dají opět dohromady a Karlos vypadal, že by o to i kvůli dcerce také stál. Jak ale Lela prozradila Super.cz, nejsou spolu.