Kdyby se neotužoval, skončil by prý Jan Tuna nejspíš v blázinci. Moderátor chystá s kolegy obří událost, která by stála miliony

Tuna chystá benefiční koncert. Foto: archiv J. Tuny

Vlna otužování semlela celou řadu celebrit. Kromě topmodelky Denisy Dvořákové , moderátora Petra Vágnera (43), nebo třeba hereček Nely Boudové (53) a Sandry Pogodové (45), se do ledové řeky chodí pravidelně potápět také Jan Tuna.

„Otužování člověka nakopne, ve vodě zapomene na všechny starosti a myslí jen na to, jak přežít ten chlad. Takže si vyčistí hlavu. A nejlepší je to bez plavek, protože vás pak nestudí žádná látka,“ pochvaloval si moderátor v rozhovoru pro Super.cz.

V této nevšední aktivitě čerpá tolik potřebnou energii. V těchto dnech se totiž Tuna připravuje na moderování online benefičního koncertu s názvem Staň se i ty Mikulášem. Na akci na podporu potravinových bank budou účinkovat Ondřej Gregor Brzobohatý, Iva Pazderková (40), Dagmar Pecková, Tonya Graves (50), Elis Mrázová.

„Teď jsou někdy dny, kdy melu z posledního. Jdu spát v pět ráno a vstávám v osm. Chceme pro lidi v nouzi vybrat co nejvíce potravin, aby si mohli užít i se svými dětmi aspoň o něco hezčí Vánoce. A dárcům poděkovat hezkým koncertem. K tomu píšu a točím pořad A DOST! a kdybych si v průběhu dne nešel zaběhat svých deset kiláčků, a pak neskočil s kamarády do ledové Vltavy, nebo Berounky, už bych to asi nedával a volal Chocholouška,“ říká Jan Tuna.

Streamový koncert se uskuteční už tuto sobotu 5. prosince v pražském Rock Café. Kromě dalších médií jej živě odvysílají také Novinky.cz. Akce nemá ve svém pojetí obdobu, už dlouhou dobu totiž nestály na pódiích tři desítky osobností. „Tuto obří akci, jejíž organizace by jinak spolkla milióny, děláme v pár lidech zadarmo bez nároku na honorář,“ dodává s nadšením Jan Tuna. ■