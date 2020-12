Italka z Playboye už se těší na Vánoce. Takto vystavovala vnady a zadeček v sexy bikinách

Claudia Romani Profimedia.cz

Tentokrát si navodila vánoční atmosféru a vyrazila na pláž s čepičkou Santa Clause na hlavě. A samozřejmě nechala vyniknout své bujné vnady v bikinách, které jí jako naschvál byly malé.

V tangových kalhotkách pak do objektivu fotoaparátu vystrčila svůj zadeček. Sexy fotky z pláže tak byly na světě. Claudia asi žadoní o další nabídku do lechtivého časopisu nebo do televizní reality show. Za sebou už má účast v Big Brotherovi a show Secret Story 9. Díky tomu se dostala také na stránky Playboye či magazínu Maxim. ■