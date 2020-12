Po prvním rande žádost o ruku: Dana Morávková a Petr Malásek popsali osudové setkání

Dana Morávková a Petr Malásek Video: FTV Prima

„Byl jsem osloven, abych se podílel na muzikálu Kabaret v Divadle Na zábradlí. Jel jsem tam tramvají s tím, že to odmítnu. Byl to takový pohnutý den, ukradli mi totiž zrovna auto,“ vyprávěl Malásek.

Tehdejší umělecký šéf divadla Petr Lébl mu ale mimo jiné řekl, že choreografii bude dělat členka tehdejšího souboru Dana Morávková, která se Maláskovi velmi líbila. „To mě zlomilo. Poprvé jsme se potkali ve studiu při natáčení hudby, a od toho dne jsme byli spolu, a ještě jsme se nerozešli,“ vzpomínal na osudové setkání v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Po natáčení pak šel soubor do hospody, kde Petr s Danou zůstali až do noci a povídali si. „A druhý den, když jsme se potkali v divadle, mě Petr požádal o ruku,“ svěřila herečka. „Ale nevzala si mě hned, až po roce, přesně před 24 lety,“ doplnil Malásek svou ženu.

Svatbu měli 18. října 1996 na Vyšehradě. O dva roky později se jim narodil syn Petr.

Pilíře jejich manželství jsou kromě jiného tolerance a důvěra, v domácnosti Petra a Dany prý nedochází k žádným karambolům ani žárlivým scénám. Klid Malásek zachoval i v době, kdy jeho ženu fanoušci zahrnuli milostnými nabídkami.

„Když jsem točila Rodinná pouta na Primě, dostávala jsem spoustu nabídek na sex. Někteří pánové mi psali, co všechno by se mnou prováděli. Hlavně Slováci psali, že mě zkrotí. To bylo sado maso,“ řekla Morávková. Její muž pak dodal, že ho ženy zase zvaly na oběd - litovaly ho prý, jak těžké to s tou Andreou (postava Morávkové) musí doma mít. ■