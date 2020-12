Dáda Patrasová má o 36 let mladší kopii: Co říká na konkurenci ve tvorbě pro děti?

Dáda Patrasová má následovnici, která se jí nápadně podobá. Super.cz

Označila ji dokonce za svoji nástupkyni. S tvorbou pro děti ale sama skončit nehodlá. "To v žádném případě nepřipadá v úvahu. Ale myslím si, že Karol je na správné cestě i svým vztahem k dětem, a to se cení," míní Patrasová.

To, že má podobnou image jako ona, prý neřeší. "Každý děláme, co můžeme, a mně to nevadí. Určitě ji za to nebudu plísnit," krčila rameny.

Sama Dáda je momentálně hlavně doma. "Věnuji se kočce Mie, fence německého ovčáka Fatince a domácnosti. Normálně funguju, vařím, nikam nechodím. V létě něco málo bylo, ale doba je prostě taková," uzavřela. ■