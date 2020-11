Ornella Koktová je 7 měsíců po porodu opět těhotná: Bude nás pět, oznámila

Ornella Koktová s rodinou Foto: Instagram O. Koktové

„Bude nás pět,“ napsala si na sociální síti ke snímku. Vedle toho se pochlubila fotografií rostoucího bříška, které překrývá jen průhledná bílá látka. Podle všeho se tak Ornella již brzy stane maminkou trojnásobnou.

S dalším přírůstkem do rodiny si tak s manželem Pepou Koktou (63) opravdu pospíšili. Je to jen pár měsíců, co se pochlubila informací, že se stane mámou podruhé, minulé těhotenství se jí totiž podařilo tajit až do 8. měsíce. Nedávno se také svěřila, jak moc o dalšího potomka stála, ale nějakou dobu se tak nedařilo. O to víc je zpráva o dalším přírůstku radostná. ■