Fanoušci reagují na konec Ordinace v růžové zahradě. Někteří chtějí stávku, jiným se ulevilo

Informace, že seriál po 15 letech končí, některé diváky rozohnila. Foto: TV Nova

„Byla jsem už alergická na doktora Mázla a jeho synáčka, tak jsem se přestala dívat. Žádná škoda. Když jsem viděla Rychlého jako Mázla, jak do sebe neustále leje alkohol, a ten jeho podařený synáček, bylo mně blivno. Konečně to skončí. Už se vystřídali v posteli všichni minimálně jednou, tak šlus,“ zaznělo nekompromisně od jedné z divaček na sociálních sítích seriálu.

Mnoho diváků se s koncem seriálu nechce smířit. „Tak to tedy ne... Jdu stávkovat!“ zlobí se fanynka. „Ach jo, škoda. Jediný seriál, na který se koukám...,“ smutní další. „Tak to tu Novu můžu rovnou smazat ze seznamu. Kromě Ordinace se tam už nejde dívat na nic, místo toho tam dáte vaše trapné kriminálky Anděl apod. No podle mě ztratíte sledovanost už úplně,“ vyjádřila svůj názor jiná žena.

Někteří předpokládají, že se televize seriálu nevzdá a přijde v budoucnu s pokračováním či změnami nebo podobným námětem. „Stejně to jen přejmenují a pojede se vesele dál. Viz Modrý kód a Sestřičky Modrý kód,“ myslí si divák. „A bude Ordinace v růžové zahradě 3,“ vtipkuje další.

Pravidelní diváci také srovnávají současnou podobu seriálu s první řadou a někteří usuzují, že rozhodnutí o konci je na místě. „Tohle už jenom z ukázek bylo delší dobu o ničem. Nejlepší díly Ordinace byly ze začátku, děj postav jako Pavla Barnová, Magda Tárová později Mázlová a Dalibor Frynta,“ zareagovala na stránkách pořadu jistá žena.

Na další díly Ordinace v růžové zahradě 2 před jejím koncem se mohou diváci těšit ještě v příštím roce, hned po pravidelné vánoční pauze. ■