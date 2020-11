Zvítězil v pořadu MasterChef a dostal koronavirus. Jak prožíval amatérský kuchtík obávanou nemoc?

Jak se cítí po prodělaném covidu-19? Foto: Martin Svoboda/Billa (5x)

Naštěstí byl průběh jeho nemoci mírný. „Měl jsem to štěstí, protože jsem slyšel, jak závažný průběh může covid mít. Upřímně doufám, že to snad brzy bude mít celý svět za sebou,“ svěřil se Super.cz Roman, kterého jsme se ptali na jeho osobní tipy, jak uspíšit léčbu. „Tím, že mi nic nebylo, tak jsem to nemusel řešit. Karanténu jsem prožil v poklidu a těšil se, až bude za mnou.“

Roman Staša je novým českým MasterChefem.

TV Nova

Vítězstvím v televizní soutěži se Romanovi otočil život vzhůru nohama. „Řeším věci, kterými jsem se v minulosti nezabýval, ale všechny změny s sebou přinesly jen příjemné věci,“ říká sympatický amatérský kuchtík, který i přes útlum gastro průmyslu dostává nabídky od profesionálů.

„Profesionální kuchyně v restauraci není cesta, kterou chci jít. Založil jsem svoji značku #bezadresy, pod kterou budu provozovat food truck, privátní vaření u lidí doma a pop up restauraci. To spočívá v tom, že si na jeden večer třeba pronajmu nějaké neobvyklé místo a udělám krásnou večeři pro několik lidí,“ popisuje svůj plán a přiznává, že začal pracovat i na vlastní kuchařce.

„I když jsem prošel vítězně MasterChefem, tak vím, jak moc se musím zdokonalovat, a rozhodně se necítím na to, že bych vydal klasickou kuchařku. Tak vydám takovou knihu o mém životě spojenou s různými recepty, protože jsem toho zažil už celkem dost a nejde jen o hokej nebo o účast v soutěži,“ upřesňuje.

S Romanem jsme se setkali v supermarketu v Modleticích u Prahy, kde se poprvé v životě účastnil potravinové sbírky. „Je to úžasný nápad a když jsem se o tomto projektu dozvěděl, tak jsem ani na chvilku neváhal ho podpořit co nejvíc, a moc doufám, že to inspiruje i moje fanoušky,“ říká Roman, který na radu odborníků z potravinové banky házel do košíku hlavně trvanlivé potraviny.

„Díky nim jsem věděl přesně, co je potřeba a čeho není dostatek. Trošku jsem tak dneska zavzpomínal na spížirnu v MasterChefovi,“ směje se Roman Staša. ■