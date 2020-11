Menzelová osobně připravila tělo manžela na poslední cestu. Nechtěla, aby se ho dotýkal někdo jiný

Olga osobně připravila manžela na poslední cestu. Herminapress

V jednom z posledních rozhovorů se Olga Menzelová (42) nechala slyšet, jak se se svou životní láskou loučila. Producentka je šťastná, že mohl její muž naposledy vydechnout doma v prostředí, které znal a měl rád.

„Byla jsem šťastná, že jsem s ním mohla po celou tu dobu být. Člověk se ubírá na nějaký druhý břeh, do neznáma, nikdo nevíme, kam jdeme, jak to tam bude vypadat, jestli je konec, nebo nějaký nový začátek… Jestli mu může něco aspoň trochu pomoct, pak blízkost druhého, pocit, že právě teď není sám,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Moje psychologie.

Olga osobně připravila manžela na poslední cestu. „Pak jsme ho umyli, oblékli, vyfoukali mu vlasy. Pořád vypadal moc hezky. Ve výrazu tváře bylo vidět, že se netrápil. A že mohl zůstat doma ještě několik hodin poté, co duše opustila tělo, že jsem se o něj mohla postarat, to bylo tak uklidňující! Každý z nás by to asi tak chtěl.“

Olga se domluvila s pohřební službou, že se po smrti o tělo svého manžela postará. „Nikdo jiný kromě nás, kteří jsme u něj byli v poslední chvíli, se ho nedotkl. Tak, jak byl u nás připravený, tak ze svého bytu odešel a za tři dny se sem zase vrátil. Holky mu namalovaly obrázky a je tady, doma s námi,“ svěřila se s intimními detaily odchodu svého manžela Olga Menzelová. ■