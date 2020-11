Po Ordinaci v růžové zahradě bude nový lékařský seriál: Víme, kdo si v něm zahraje!

Karel Heřmánek mladší převzal po tátovi divadlo a natáčí seriál. Super.cz

"Je pravda, že tahle doba není pro divadlo úplně ideální, nicméně pro nás s bráchou je to aspoň taková velká výzva a jsme rádi, že se můžeme učit právě v nějakém kritickém čase, kdy je na čem pracovat, a nespadlo nám všechno do klína. Až se to nějak usadí, už to pro nás bude procházka růžovým sadem," míní Karel.

"Divadlo pořád nějak žije, připravujeme program na příští rok," vysvětlil a prozradil i dvě připravované novinky v repertoáru. "Jde o monodrama Iliada, což je samozřejmě podle příběhu o trójské válce z řeckých bájí a je to taková one man show, kde budu hrát hlavní roli básníka, který je průvodcem celým dějem, já. A koncem sezóny v květnu by měl mít premiéru muzikál Kabaret," prozradil Karel.

Ten se vedle práce v divadle a učení textu Iliady vrhl opět i na seriálové natáčení. Naposledy jsme ho mohli vídat jako dětského lékaře v Ordinaci v růžové zahradě, která už na obrazovkách finišuje. "Jde opět o seriál z nemocničního prostředí, který natáčí TV Nova. Ale jestli budu zase doktor, to už vám neprozradím," smál se. ■