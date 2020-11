Dominika Gottová se ozvala po pokusu o sebevraždu: Život jí zachránil manžel Timo

Dominika Gottová a její manžel Timo Tolkki Foto: facebook D. Gottové

Nic ale nešlo podle plánu a Dominika se rozhodla pro velmi nešťastné řešení. Chtěla svůj život předčasně ukončit. Naštěstí byl na místě její manžel. Gottová se nyní ozvala a popsala, jak na tom po pokusu o sebevraždu je.

„Děkuji za váš zájem, snažím se dát do pořádku. Byla jsem na dně, nic se v poslední době nedaří. Ale věřím, že bude lépe. Timo mě zachránil,“ svěřila Super.cz Dominika, která je stále ve Finsku s manželem.

Nebylo to poprvé, co Dominika uvažovala o dobrovolném ukončení života. „Byla jsem naprosto na dně a přemýšlela nad tím, že si vezmu život. Byla jsem venku z alkoholu a léků, ale počítalo se s penězi z turné na to, abychom zaplatili dlužný nájem, aby nás nevyhodili... A neměli jsme nic. Měli jsme pouze 5 euro (cca 135 korun) na den,“ uvedla v nedávno vydané knize Poslední roky s Karlem.

„Občas, když jsme nejedli, tak jsme měli 10 euro na den. Táta už nehodlal pomoci. Tak jsem si říkala: Buď umřu pomalu hlady a do toho nás vyhodí na ulici, anebo to urychlím a skočím pod metro. Ještě jsem si vyjížděla na internetu, jak je rychlá smrt skokem pod vlak nebo pod metro. Jestli je to okamžitě, v jaké rychlosti můžeš skočit, aby bylo jisté, že umřeš. Jestli to bolí, jestli je hrozba, že to člověk přežije a bude nadosmrti zmrzačený,“ popsala své nejtemnější myšlenky v knize.

Tak snad se jí začne brzy dařit lépe. ■