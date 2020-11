3 chlapi Agáty Hanychové za jeden rok. Ani s jedním to po rozchodu s Prachařem nevyšlo

Agátě to ve vztazích moc nevychází. Foto: Super.cz/Instagram A. Prachařové

Agáta byla nejprve zamilovaná až po uši do realitního makléře Zdeňka, s nímž si v lednu užívala romantickou dovolenou v Thajsku a pěla na něj samé ódy. Po čtyřech měsících ale zazvonil zvonec a lásky byl konec. „Měli jsme každý jiný pohled na život. Bylo to fajn, zůstali jsme kamarádi. Žádné drama se nekoná. Já mám děti a ty jsou pro mě prioritou,“ řekla Super.cz modelka.

Sama ale dlouho nezůstala. Brzy nato začala randit s kameramanem a střihačem Markem Niessnerem. I tady po čtvrt roce zjistili, že bude lepší, když půjdou od sebe. „Nic dramatického se nestalo. Prostě prvotní zamilovanost pominula a zjistili jsme, že to neklape tak, jak by vztah klapat měl," vysvětlovala rozchod Agáta.

Kdo si myslel, že chvíli vydrží sama, ten se mýlil. Agáta se letos zamilovala i potřetí. Ale pořekadlo do třetice všeho dobrého tentokrát neplatilo. Nedávno Agáta oznámila i rozchod s přítelem Tomášem. Prý to opět neklapalo, a tak si dali sbohem. Modelka je tak opět sama. Nějaká doba bez chlapa by jí ale možná prospěla úplně nejvíc.