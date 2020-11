Potvora Sylva ze Slunečné vymýšlí novou image: Nechala se ostříhat, teď si chce Bára Jánová nechat vlasy zase prodloužit

Bára Jánová chce opět změnit účes. Super.cz

Také herečka Bára Jánová (31) se už nemůže dočkat konce restrikcí kvůli panující pandemii. "Snáším to těžko, asi jako všichni. Už to trvá tak dlouho, že i nejsilnější lidi mají problém. My naštěstí aspoň točíme Slunečnou, takže chodím do práce a to je vzpruha a rozptýlení," míní.